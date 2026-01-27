Παναθηναϊκός: Πλήγμα με Τσιριβέγια, μένει εκτός 1,5 μήνα - Real.gr

Quantcast
Παναθηναϊκός: Πλήγμα με Τσιριβέγια, μένει εκτός 1,5 μήνα

11:59, 27/01/2026
Παναθηναϊκός: Πλήγμα με Τσιριβέγια, μένει εκτός 1,5 μήνα

Εκτός απ' τη νέα απώλεια βαθμών στο Περιστέρι στον αγώνα της περασμένης Κυριακής (25/1) με τον Ατρόμητο (0-0), που τον κράτησε μακριά απ' την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, ο Παναθηναϊκός «έχασε» και τον Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος υπέστη σοβαρό μυϊκό τραυματισμό κι αντικαταστάθηκε στο 81ο λεπτό.

Το αποτέλεσμα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε τη Δευτέρα (26/1) ο Ισπανός μέσος «έδειξε» πως έχει υποστεί «θλάση στη γαστροκνημία του δεξιού ποδιού», με τους «πράσινους» να ενημερώνουν επίσημα πως ο Τσιριβέγια υπολογίζεται οτι θα μείνει εκτός για περίπου 1,5 μήνα.

Όπερ σημαίνει πως θα χάσει τόσο τον αγώνα της Πέμπτης (29/1, 22:00) με τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, όσο και τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης τον Φεβρουάριο (και τον Μάρτιο στους «16», εάν ο Παναθηναϊκός περάσει απ’ τον ενδιάμεσο γύρο), αλλά και τους δύο ημιτελικούς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (4 και 11/2) και σχεδόν όλο το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου της Super League.

Με την επιστροφή του να υπολογίζεται μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μάρτη, οριακά πριν απ’ τον τελευταίο αγώνα της regular season με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Ο Τσιριβέγια «ανέβασε» ένα μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας: «Το να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν είναι πολύ απογοητευτικό, αλλά θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός».

