Παναθηναϊκός: Πως υπέστη ο Πάλμερ-Μπράουν το οστικό οίδημα που θα τον κρατήσει εκτός 6 εβδομάδες - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός έμαθε να... ζει απ’ την αρχή της εφετινής σεζόν με τους τραυματισμούς και τις απουσίες κομβικών παικτών του καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς κι αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες 6 εβδομάδες, όπου ια στερηθεί τις υπηρεσίες του Έρικ Πάλμερ-Μπράουν λόγω οστικού οιδήματος στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού.

Ο Αμερικανός στόπερ των «πράσινων» υπέστη το σοβαρότατο πρόβλημα όχι σε ένα, αλλά σε… δύο σερί αγώνες. Συγκεκριμένα δέχθηκε δύο πατήματα στο πόδι -ακριβώς στο ίδιο σημείο- τόσο στο ντέρμπι της 8ης Φεβρουαρίου με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, όσο και τρεις μέρες μετά στη ρεβάνς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Έμεινε εκτός απ’ το παιχνίδι με την ΑΕΛ (15/2) κι έσφιξε τα δόντια για να αγωνιστεί στον πρώτο αγώνα με την Πλζεν για τα playoffs του Europa League (19/2), διότι δεν ήθελε να απουσιάσει, όμως η κατάσταση του τραυματισμού του επιβαρύνθηκε και το πρόβλημα «γύρισε» σε «βαρύ» οστικό οίδημα.

Την εφετινή σεζόν ο Πάλμερ-Μπράουν έχει αγωνιστεί συνολικά σε 28 παιχνίδια και είναι τρίτος σε λεπτά συμμετοχής με τους «πράσινους», έχοντας 2.365 λεπτά αγωνιστικού χρόνου.

Πλέον ο Αμερικανός θα λείψει από την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν για την ενδιάμεση φάση του Europa League, αλλά και από τις αναμετρήσεις για την Super League με Άρη (εντός έδρας 1/3), ΟΦΗ (εντός έδρας 4/3), Λεβαδειακό (εκτός έδρας 8/3), Παναιτωλικό (εντός έδρας 15/3) και Αστέρα (εκτός έδρας 22/3).

Παράλληλα, ανάλογα με το αν ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στα playoffs 1-4 ή στο 5-8, ο Πάλμερ Μπράουν -όπως όλα δείχνουν- θα χάσει τις πρώτες δύο αγωνιστικές και θα επανέλθει μετά τις 18-19 Απριλίου.