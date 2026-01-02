Παναθηναϊκός: Προς πώληση ο Τετέ - Real.gr

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ματέους Τετέ είναι πλέον ένα... βήμα απ’ την αποχώρησή του απ’ τους «πράσινους» μέσω πώλησης, με το «τριφύλλι» να ετοιμάζεται για να εντάξει στο δυναμικό του τον Παύλο Παντελίδη, έξι μήνες νωρίτερα απ’ την αρχική συμφωνία του με την Κηφισιά.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει απ’ τους «πράσινους» και να συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του και δη στην Γκρέμιο, την ομάδα δηλαδή που ξεκίνησε την καριέρα του. Και την Παρασκευή (2/1) ήταν η πρώτη φορά που η βραζιλιάνικη ομάδα κατέθεσε -κανονικά κι όχι μέσω των όσων έλεγε ο ατζέντης του παίκτη- πρόταση προς τον Παναθηναϊκό η οποία φτάνει τα 7 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα υπάρχει επίσημη πρόταση κι από άλλη ομάδα του εξωτερικού για τον Τετέ και μέσα στα επόμενα 24ωρα θα οριστικοποιηθεί το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να κινηθεί άμεσα για να «ντύσει» νωρίτερα στα… πράσινα τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς. Μέσα στις επόμενες ώρες θα γίνουν συζητήσεις με την ομάδα των βορείων προαστίων προκειμένου να «κλείσει» νωρίτερα στο «τριφύλλι» ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ, με τον Παναθηναϊκό να προτείνει στην Κηφισιά στα «ανταλλάγματα» και τον Ντάνιελ Μαντσίνι.

Αν δεν υπάρξει κάτι πολύ… ανατρεπτικό, ο Παντελίδης θα «φορέσει» τη φανέλα του Παναθηναϊκού μέσα στα επόμενα 24ωρα, σχηματίζοντας δίδυμο δεξιά με τον Φακούντο Πελίστρι, με τους «πράσινους» να κινούνται και για έναν αριστερό εξτρέμ (στο στόχαστρο είναι ο Αργεντινός Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ), ο οποίος θα αποτελέσει δίδυμο με τον Ανάς Ζαρουρί στην αριστερή πλευρά, αλλά και τον «μπαλαντέρ» Φίλιπ Τζούριτσιτς.