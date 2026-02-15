Παναθηναϊκός: Πρόστιμο 43.500 ευρώ απ’ την UEFA για τον αγώνα με τη Ρόμα - Real.gr

Το ποσό των 43.500 ευρώ επέβαλλε ως πρόστιμο στον Παναθηναϊκό η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για τον αγώνα της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Ρόμα (1-1, 29/1/2026).

Συγκεκριμένα, η Πειθαρχική Επιτροπή (Control, Ethics and Disciplinary Body) σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 4/2 (με τις αποφάσεις να κοινοποιούνται επισήμως την Παρασκευή 13/2), τιμώρησε το «τριφύλλι» για τα εξής:

Παναθηναϊκός-Ρόμα (1-1), 29 Ιανουαρίου 2026

Παραβάσεις και ποινές:

-Παρεμπόδιση δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, άρθρο 38 Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA

➤Πρόστιμο: 13.000 ευρώ

-Άναμμα πυροτεχνημάτων, άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού

➤Πρόστιμο: 30.500 ευρώ

Αν προστεθούν οι 167.125 ευρώ που επιβλήθηκαν στους «πράσινους» σε 5 ματς των προκριματικών σε Champions League και Europa League και τα άλλους 3 αγώνες της League Phase του Europa League με Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Φέγενορντ, Στουρμ Γκρατς, το ποσό που έχει πληρώσει έως τώρα ο Παναθηναϊκός για την σεζόν 2025/26 φτάνει τις 210.625 ευρώ. Τα συγκεκριμένα χρήματα θα παρακρατηθούν από τα έσοδά του για τη συμμετοχή στις διοργανώσεις της UEFA.

Πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με 10 διαφορετικά πρόστιμα καταβάλλοντας 330.000 ευρώ, ενώ πρόπερσι (2023/24) είχε τιμωρηθεί με άλλα 9 πρόστιμα, που έφτασαν στο τέλος της σεζόν τις 464.500 ευρώ.

Την τελευταία τριετία του στα Κύπελλα Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός έχει ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ (1.005.125 ευρώ) σε πρόστιμα σε 27 διαφορετικά παιχνίδια του.