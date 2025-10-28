Παναθηναϊκός: Πρόστιμο της Euroleague στον Αταμάν - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με το βαρύ 92-75 από την Βίρτους στην Μπολόνια για την έκτη αγωνιστική της Euroleague, με τους πράσινους να βλέπουν να μπαίνει τέλος στο νικηφόρο σερί τριών αγώνων που έτρεχαν στον θεσμό.

Σήμερα το απόγευμα η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως ο προπονητής του τριφυλλιού, Εργκίν Αταμάν, τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ για την συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τους Ιταλούς.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση το εν λόγω πρόστιμο επιβλήθηκε στον Τούρκο τεχνικό για πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague:

«Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός , σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Όντετ Κάτας, προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι – Ολυμπιακός , σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Οφέρ Γιανάι, πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκφράζουν έλλειψη σεβασμού προς άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».

