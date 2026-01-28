Παναθηναϊκός: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον 16χρονο Αλέξανδρο Βανδήρα - Real.gr

Quantcast
Παναθηναϊκός: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον 16χρονο Αλέξανδρο Βανδήρα

13:42, 28/01/2026
Παναθηναϊκός: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον 16χρονο Αλέξανδρο Βανδήρα

Σύνοψη από το

  • Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Αλέξανδρο Βανδήρα. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
  • Ο Βανδήρας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 22 Οκτωβρίου 2009, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην Ομόνοια Σταυρούπολης και έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, της Ακαντέμικα Θεσσαλονίκης, του Άρη και του Πανσερραϊκού.
  • Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Αλέξανδρος Βανδήρας εξέφρασε τη χαρά του, αναφέροντας: «Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για μένα η ένταξή μου στην οικογένεια του Παναθηναϊκού». Δήλωσε επίσης ότι θα δουλέψει σκληρά με στόχο να αγωνιστεί με τη φανέλα της πρώτης ομάδας.
Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιό του υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό ο 16χρονος μεσοεπιθετικός Αλέξανδρος Βανδήρας, ο οποίος μέχρι πριν από λίγες ημέρες ανήκε στην ακαδημία του Πανσερραϊκού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Αλέξανδρο Βανδήρα. Ο Βανδήρας θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22 Οκτωβρίου 2009 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 5 ετών στην Ομόνοια Σταυρούπολης. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, στην Ακαντέμικα Θεσσαλονίκης, στον Άρη ενώ μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2026 βρισκόταν στην ακαδημία του Πανσερραϊκού. Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο»

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Αλέξανδρος Βανδήρας ανέφερε:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για μένα η ένταξή μου στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου ανταμείβει μια πορεία γεμάτη προσπάθεια, συνέπεια και αφοσίωση. Θα δουλέψω σκληρά ώστε να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, με στόχο να αγωνιστώ με τη φανέλα της πρώτης ομάδας και να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Σύλλογος».

