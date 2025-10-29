Παναθηναϊκός: Ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο ο Ρισόν Χολμς - Real.gr

Άσχημα νέα για τον Παναθηναϊκό, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ρισόν Χολμς στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ επιβεβαίωσαν τους φόβους για ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο.

Ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία περίπου ενός μήνα από την αγωνιστική δράση.

Ο Χολμς αναμένεται να ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο να επιστρέψει σταδιακά στις προπονήσεις και να τεθεί ξανά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν μέσα στον Δεκέμβριο, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά.