Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία η πώληση Τετέ, παρελθόν ο Μαξ - Real.gr

Ένα βήμα από την επισημοποίηση της απόκτησης του Τετέ βρίσκεται η Γκρέμιο.

Το μόνο που απομένει είναι να στείλει ο Παναθηναϊκός τα απαιτούμενα έγγραφα για να επικυρωθεί η συμφωνία των δύο συλλόγων, κάτι που αναμένεται να συμβεί σήμερα (7/1).

Από εκεί και πέρα, ο 25χρονος εξτρέμ αναμένεται να περάσει από ιατρικά την Παρασκευή (9/1) και εν συνεχεία να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τη Γκρέμιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιθυμία του Τετέ να φορέσει τη φανέλα της Γκρέμιο ήταν καθοριστικός παράγοντας στην επίσπευση της διαδικασίας.

Η Γκρέμιο θα καταβάλει 6,2 εκατομμύρια ευρώ σε δόσεις μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, κάτι που συνιστά την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, ξεπερνώντας το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, για την αγορά μέρους των δικαιωμάτων του Κίκε Ολιβέιρα από την Λος Άντζελες FC.

Στο μεταξύ, ο Φίλιπ Μαξ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με τον Γερμανό μπακ να έχει περάσει και να μην έχει… ακουμπήσει στην ομάδα του τριφυλλιού, καθώς ουδέποτε κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματά του και να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα, από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.

Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

ΠΗΓΗ: filathlos.gr