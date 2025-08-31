Παναθηναϊκός: Τα ξημερώματα της Δευτέρας η άφιξη του Ντέσερς - Real.gr

Quantcast
20:45, 31/08/2025
Λίγο μετά τις 02:10 τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) και σχεδόν τρεις ώρες από την άφιξη του Ταμπόρδα (23:15), θα «προσγειωθεί» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Σίριλ Ντέσερς.

Ο επιθετικός των Ρέιντζερς καταφθάνει στην Ελλάδα για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη στη θέση του βασικού φορ, ενισχύοντας την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

O Νιγηριανός επιθετικός, ο οποίος έπαιξε σήμερα (31/8) το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα της σκωτσέζικης ομάδας, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πράσινους», με το κόστος μεταγραφής και τα χρήματα που θα πάρουν οι Ρέιντζερς να φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 2 εκατ. ευρώ ετησίως οι απολαβές του).

