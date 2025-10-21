Παναθηναϊκός: Τέλος κι επίσημα ο Παπαδημητρίου απ’ τη θέση του τεχνικού διευθυντή - Real.gr

Βασικοί υποψήφιοι για να τον αντικαταστήσουν είναι ο 58χρονος Ιταλός Ντανιέλ Πράντε και ο 54χρονο Ισπανός Τίτο Μπλάνκο.

Οριστικοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Γιάννη Παπαδημητρίου ο οποίος αποχωρεί απ’ την τεχνική διεύθυνση των «πράσινων» έπειτα από 2,5 χρόνια. Βασικοί υποψήφιοι για να τον αντικαταστήσουν είναι ο 58χρονος Ιταλός Ντανιέλ Πράντε και ο 54χρονο Ισπανός Τίτο Μπλάνκο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του».