Παναθηναϊκός: Το οικονομικό πακέτο της μεταγραφής του Βιθέντε Ταμπόρδα - Real.gr

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Στον 24χρονο μεσοεπιθετικό προτάθηκε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας από τους «πράσινους», οι οποίοι περιμένουν να διευθετηθούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να ταξιδέψει ο παίκτης στην Ελλάδα.

Το «τριφύλλι» έχει καταθέσει πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ (4,5 εκατ. θα πάρει η Μπόκα και 500.000 η Πλατένσε για να “σπάσει” τον δανεισμό) για το 80% των δικαιωμάτων.

Παράλληλα, στον Παναθηναϊκό αναζητούν και επιθετικό πρώτης γραμμής για αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη, εφόσον πωληθεί.