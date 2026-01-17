Παναθηναϊκός: Το παρασκήνιο και τα οικονομικά της μεταγραφής Αντίνο - Real.gr

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ μίλησε τηλεφωνικά σε ΜΜΕ της Αργεντινής για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Ο Χοσέ Μανσούρ αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό, τη μεσολάβηση του Ράφα Μπενίτεθ, την προθυμία του 20χρονου εξτρέμ, ενώ τόνισε πως έκανε το καλύτερο δυνατό για τον σύλλογό του.

«Υπό τις αρχικές συνθήκες, πάντα κατηύθυνα τη συμφωνία προς την κατεύθυνση που ταίριαζε καλύτερα στη Γοδόι Κρουζ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρχικά, η συμφωνία ήταν ιδανική για εμάς να κάνουμε μια μακροπρόθεσμη επένδυση, παραμένοντας συνεργάτες της Ρίβερ Πλέιτ.

Τα πράγματα άλλαξαν αργότερα και είχαμε διαφορετικές απαιτήσεις για να γίνουμε μέλη της Ρίβερ Πλέιτ. Στη συνέχεια, οι Έλληνες άλλαξαν επίσης τις μεταβλητές. Διαπραγματευτήκαμε, σιγά σιγά, χωρίς να βιαστούμε. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια, του τέθηκε ερώτηση για τις πληροφορίες που ήθελαν ακόμη και τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει μεσολαβήσει στις επαφές και απάντησε ως εξής: «Φυσικά. Όλα αυτά ήταν πράγματα υπέρ της τελικής διαπραγμάτευσης και με την πάροδο του χρόνου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο υπέρ της ολοκλήρωσης της μεταγραφής».

Όσον αφορά το κομμάτι του οικονομικού ανέφερε: «Υπάρχουν δύο στάδια διαπραγμάτευσης. Το πρώτο στάδιο αφορά το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη και στο δεύτερο στάδιο κρατάμε ένα ποσοστό του ποσού της μεταγραφής, σε περίπτωση που τον πουλήσουν. Με βάση αυτό, το 25% διανέμεται στη Γοδόι Κρουζ. Εάν στα επόμενα 3,5 χρόνια δεν τον πουλήσουν, υπάρχει μια ρήτρα όπου πρέπει να πληρώσουν το άλλο 25%».

Μιλώντας με ποσά τόνισε ότι για το 75% ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πληρώσει: «7,5 εκατομμύρια δολάρια» και σχετικά με το προαναφερθέν 25% είπε ότι είναι: «άλλα 2,5 εκατ. ευρώ».

Τέλος σημείωσε: «Όλα θα πληρωθούν σε διάστημα τεσσάρων ετών. Όλα είναι ξεκάθαρα, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι υπήρχαν ‘’πράγματα’’ που συνέβαιναν. Υπάρχουν δόσεις, περισσότερες δόσεις, περισσότερες όχι και τόσο δόσεις…».