Παναθηναϊκός: Τραυματίστηκε και επέστρεψε στην Αθήνα ο Ντραγκόφσκι - Real.gr

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πολωνίας, μετά τη 45λεπτη συμμετοχή του στο φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία στο Χορζόφ (9/10).

Ο 28χρονος τερματοφύλακας αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση, με την πρώτη διάγνωση του ιατρικού επιτελείου της Εθνικής ομάδας του να κάνει λόγο για μυϊκό ζήτημα στη μέση.

Ο βασικός τερματοφύλακας του τριφυλλιού επέστρεψε στην Αθήνα, ώστε να υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο των πράσινων. Η μαγνητική που έκανε βγήκε «καθαρή», με τον Ντραγκόφσκι να γλιτώνει τα χειρότερα.

Επομένως, μένει να φανεί το στάτους του στις επόμενες προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Αναλογικά με το πότε θα ακολουθήσει κανονικό πρόγραμμα, θα κριθεί και η ετοιμότητά του ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Την επόμενη Κυριακή (19/10, 19:30), ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Θεσσαλονίκη τον Άρη. Σίγουρα ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Σίριλ Ντέσερς. Μέσα στην εβδομάδα θα κριθεί η παρουσία ή όχι των Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες. Για τον Ντραγκόφσκι, από τη στιγμή που η μαγνητική δεν έδειξε κάποιο πρόβλημα, η λογική λέει πώς θα είναι κανονικά διαθέσιμος.

