Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός περίμενε στη γωνία εδώ κι αρκετό καιρό για τον διεθνή ψηλό, όσο εκείνος βρισκόταν εν αναμονή της οριστικής έκβασης του δικαστικού αγώνα που έδινε για τη μείωση της ποινής από το CAS. Κάτι το οποίο συνέβη την Τετάρτη 5 Ιουλίου, με το CAS να ανακοινώνει τη μείωση της τιμωρίας του από τους 32 στους 16 μήνες.

Με δεδομένο λοιπόν πως θα ήταν διαθέσιμος για επιστροφή στην δράση από τις 28 Ιουλίου (την ημερομηνία γνωστοποίησε ο ίδιος στο Instagram), ο Παναθηναϊκός έκανε άμεσα την κίνησή του για να τον υπογράψει και να τον επαναφέρει στο ΟΑΚΑ μετά από δύο χρόνια, ενισχύοντας σημαντικά τη front line του.

Τα κέρδη των πρασίνων από μια τέτοια κίνηση είναι πολλαπλά. Από τη μία το γεγονός πως ενισχύεται ο ελληνικός κορμός με έναν αθλητή εγνωσμένης αξίας, από την άλλη η αδιαμφισβήτητη ποιότητά του. Συνυπολογίστε κιόλας πως μπορεί να προσφέρει εξίσου στο "4" και το "5" για να δημιουργηθεί το παζλ όσων μπορεί να δώσει στον Εργκίν Αταμάν.

It's official! ??

Please, help us welcome @D_Mitoglou back to Panathinaikos BC! ??

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επιστροφή του Κωνσταντίνου Μήτογλου στην ομάδα μας για τα επόμενα τρία χρόνια! ??

Διαβάστε περισσότερα εδώ ?? https://t.co/NkFVm3buwM#WeTheGreens#paobcpic.twitter.com/9j6KQF9xle