Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες των δύο μονομάχων

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Λοντίγκιν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Μπάλντοκ, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα.

Αράο και Τσέριν θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Μπακασέτας πίσω από τον προωθημένο Ιωαννίδη.

