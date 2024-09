Παναθηναϊκός: Το αντίο του Αταμάν στον Μπαλτσερόφσκι - ΒΙΝΤΕΟ

«Θα χρειαστώ ένα λεπτό για να κάνω μία ανακοίνωση. Σήμερα ήταν η τελευταία προπόνηση του Όλεκ με την ομάδα μας. Σε ευχαριστώ για την υποστήριξή σου στην ομάδα την περασμένη χρονιά. Δεν είχα την ευκαιρία να σου δώσω περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη EuroLeague, αλλά ήσουν άξιο μέλος αυτής της πρωταθλήτριας ομάδας.

Όταν ήμουν στην Έφες, αποδέσμευσα τον Τζάναν Μούσα και στη συνέχεια εκείνος έγινε σταρ σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μετά, αποχώρησε ο Φιλίπ Πετρούσεφ γιατί ήθελε να παίξει στο NBA. Πλέον παίζει στον Ολυμπιακό και βγάζει καλά χρήματα. Οπότε, ελπίζω πως η απόφασή μου για εσένα θα είναι λανθασμένη και θα επιστρέψεις στην ομάδα τα επόμενα χρόνια με ένα πολύ μεγάλο, διπλάσιο ή τριπλάσιο συμβόλαιο».

The proper way to say goodbye to a family member ??

Ergin Ataman gave a touching speech to thank Aleksander Balcerowski for everything he offered to the team!#WeTheGreens#paobcaktor#LiveTheGreenMagicpic.twitter.com/XUTGMfCqz3