Πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών κατέρριψε ο Κακουλάκης - Real.gr

Πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών κατέρριψε ο Κακουλάκης

20:45, 08/11/2025
Ο Βασίλης Κακουλάκης δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, σε μια περίοδο που προετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο (2-7/12) στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Μετά το τριπλό ρεκόρ (ανδρών, νέων ανδρών, εφήβων) στα 1.500μ ελεύθερο στο Μπρνο της Τσεχίας και συγκεκριμένα στο μίτινγκ “56th Grand Prix Brno 2025”, ο 18χρονος αθλητής πέτυχε σήμερα (8/11) στους προκριματικούς των 200μ. ελεύθερο νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων με επίδοση 1.48.28.

Το προηγούμενο ήταν του Μιχαήλ Κικιλή με 1:49.18 από το 2009.

