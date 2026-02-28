Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία - Real.gr

Ο «ιπτάμενος» Εμμανουήλ Καραλής... πέταξε στα 6,17μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Παιανίας κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού και κλειστού στίβου κι ενώ σε προηγούμενη προσπάθειά του είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού με 6.07μ.

Ο «Μανόλο» συνεχίζει να γράφει ιστορία! Με το άλμα στα 6,17μ. πέρασε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών πάνω από τους Σεργκέι Μπούμπκα και Ρενό Λαβιλένι.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έβαλε εν συνεχεία τον πήχη στα 6,31 επιχειρώντας να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις.

Το παγκόσμιο ρεκόρ δεν ήρθε ξανά σε ελληνικά χέρια, όπως το 1970 από τον Χρήστο Παπανικολάου. Στην πρώτη του προσπάθεια στα 6,31 λύγισε το κοντάρι του και πέρασε από κάτω. Στη δεύτερη δεν έβαλε το κοντάρι και αποφάσισε να λήξει εκεί τη διεκδίκηση του παγκόσμιου ρεκόρ.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού αποζημίωσε τους φιλάθλους που γέμισαν το κλειστό της Παιανίας για να τον χειροκροτήσουν. Αφού περίμενε δύο ώρες για ξεκινήσει τις προσπάθειές του σε έναν τελικό 15 ατόμων, αρχικά έκανε δύο μεγαλοπρεπή άλματα στα 5,70μ. και 5,90μ. και στη συνέχεια τοποθέτησε τον πήχη στα 6,07, με διττό απώτερο στόχο. Αφενός τον πανελλήνιο ρεκόρ σε κλειστό στίβο (6,05), αφετέρου την καλύτερη επίδοση στον κόσμο (6,06μ.). Ο Μανόλο πέρασε εντυπωσιακά πάνω από τον πήχη, τον βρήκε λίγο με το στήθος στο κατέβασμα, αλλά αυτός έμεινε στη θέση του και ο κόσμος σηκώθηκε από τη θέση του για να αποθεώσει τον μεγάλο Έλληνα Ολυμπιονίκη.

Η συνέχεια για τον αθλητή των Μαρτσίν Στσεπάνσκι και Χάρη Καραλή ήταν στα 6,17μ., σε μια προσπάθεια να περάσει δεύτερος στη λίστα με τους καλύτερους επικοντιστές όλων των εποχών. Και τα κατάφερε ξεπερνώντας τον πήχη καθαρά, πολύ καθαρά με τη δεύτερη προσπάθειά του. Το στάδιο σείστηκε από τους πανηγυρισμούς, ο πατέρας του τον άρπαξε και τον σήκωσε ψηλά στον αέρα, αλλά ο αγώνας δεν τελείωσε εκεί… βάζοντας τον πήχη στα 6,31μ. αλλά… ήταν πολύ ψηλά… για σήμερα!

Εξαιρετικό αγώνας με άλμα στα 5.48 και για τον Αντώνη Σάντα της ΑΕΚ και τον Γιώργο Παπαναστασίου του ΠΑΟΚ. Για τον δεύτερο η επίδοση αποτελεί απόλυτο ατομικό ρεκόρ σε ανοιχτό και κλειστό στίβο.