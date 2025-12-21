Πανελλήνιο ρεκόρ και όριο για το Ευρωπαϊκό η Παυλοπούλου στα 200μ. μικτή - Real.gr

Με ένα σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ από τη Νικόλ Παυλοπούλου, ολοκληρώθηκε σήμερα (21/12) στην Αλεξανδρούπολη το Χειμερινό Κύπελλο κολύμβησης.

Η πρωταθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου σημείωσε χρόνο 2:13.29 στα 200μ. μικτή ατομική και κατέρριψε το 2:13.85 που είχε κάνει πριν λίγους μήνες, στις 27 Ιουλίου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ παράλληλα έπιασε και το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Οι υπόλοιποι τελικοί της 3ης ημέρας δεν επιφύλαξαν μεγάλες επιδόσεις. Ο Ανδρέας Βαζαίος (Παλαιό Φάληρο), στην επιστροφή του στους εγχώριους αγώνες μετά από ενάμιση χρόνο, πρώτευσε στα 100μ. ελεύθερο με 49.66, με τον Φίλιππο Ανδριαδάκη του Ολυμπιακού να ακολουθεί σε 49.76. Η Γεωργία Δαμασιώτη του Παλαιού Φαλήρου κολύμπησε χωρίς συναγωνισμό στα 200μ. πεταλούδα και τερμάτισε σε 2:11.79, η Νόρα Δράκου του Παναθηναϊκού νίκησε στα 50μ. ύπτιο με 28.76 και η Αννα Ντουντουνάκη του Παναθηναϊκού στα 100μ. ελεύθερο με 56.10, έναντι 56.51 της 15χρονης Νεφέλης Μπιλανάκου (ΑΟ Αιγάλεω).

Εκπληξη έγινε και στους δύο τελικούς των 50μ. πρόσθιο, όπου στους άνδρες ο Σπύρος Γκικόπουλος (Παλαιό Φάληρο) με 27.93 νίκησε τον Βαγγέλη Ντούμα του Ολυμπιακού (27.99), ενώ στις γυναίκες η Κωνσταντίνα Ανδριάνα Γκόβαρη του Ωκεανού πήρε την πρώτη θέση με 32.06, αφήνοντας δεύτερη τη Μαρίλεια Δρασίδου του Παλαιού Φαλήρου (32.12). Απόντος του Απόστολου Χρήστου, ο Φίλιππος Ανδριαδάκης του Ολυμπιακού επικράτησε στα 50μ. ύπτιο με 25.53, έναντι 25.67 του Νίκου Παπαθεοδώρου (επίσης του Ολυμπιακού), ο οποίος έχασε για μόλις ένα εκατοστό το όριο για το Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων. Ο Δανιήλ Γιουρτζίδης του Παλαιού Φαλήρου πρώτευσε στα 200μ. μικτή ατομική με 2:00.85, ο Δημήτρης Μάρκος του ΠΑΟΚ στα 800μ. ελεύθερο με 8:07.96 και ο 16χρονος Γιώργος Κάλανδρος του Ωκεανού στα 200μ. πεταλούδα με 2:02.47, ενώ στα 800μ. ελεύθερο γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η Γεωργία Μακρή του Γλαύκου Περιστερίου με 8:50.97.