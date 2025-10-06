Quantcast
Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη - Από το Grand Prix της Σιγκαπούρης μέχρι το Roadshow της Λάρισας με το showcar της McLaren F1 Team - Real.gr
16:45, 06/10/2025
Ουρές στη Λάρισα για το showcar της McLaren F1 Team

Σε μια μεγάλη πανηγυρική γιορτή εξελίχθηκε το Roadshow της Λάρισας, με πρωταγωνιστή το showcar της McLaren F1 Team, καθώς την ώρα που ο κόσμος σχημάτιζε ουρές για να δει από κοντά το εντυπωσιακό showcar, η McLaren F1 Team στεφόταν Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κατασκευαστών για το 2025. Στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, στη Λάρισα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη,  οι φίλοι της McLaren F1 Team γιόρτασαν το 2ο σερί Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της ομάδας και μάλιστα έξι αγώνες πριν το τέλος της χρονιάς.

 

Η McLaren F1 Team πανηγυρίζει την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών για το 2025

Η Λάρισα γέμισε με το papaya color

Στη Λάρισα, που ντύθηκε στα πορτοκαλί για μία ολόκληρη ημέρα, χιλιάδες fan του μηχανοκίνητου αθλητισμού έσπευσαν στην κεντρική  πλατεία της πόλης, την Κυριακή, σχηματίζοντας ουρές από νωρίς το πρωί, για να δουν από κοντά το showcar της McLaren F1 Team. H θεσσαλική πρωτεύουσα ήταν ο τρίτος σταθμός του πρωτόγνωρου για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow, που πραγματοποιούν ο ΟΠΑΠ και η μητρική του, Allwyn, η οποία είναι official partner της Formula 1 και της McLaren F1 Team.

Ο Andrea Stella Team, Principal της McLaren F1 Team, και ο Zak Brown, CEO της McLaren Racing

 

Ουρές στη Λάρισα για το showcar της McLaren F1 Team

 

Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow       
Η εμπειρία που έζησαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Λάρισας τα είχε όλα! Είδαν από κοντά το εντυπωσιακό showcar, δοκίμασαν τις ικανότητές τους στην οδήγηση μέσα από προσομοιωτές Formula 1, συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια και έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren, οι οποίοι έχουν κερδίσει τα 12 από τα 18 Grand Prix της σεζόν.

 

 

 

Διαδραστικά παιχνίδια

Οι επόμενοι σταθμοί της περιοδείας του showcar της McLaren F1 Team είναι η Πάτρα, στις 19 Οκτωβρίου, και ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου.

Μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της McLaren F1 Team την εφετινή σεζόν αποτυπώνονται στο εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε η Allwyn, Offcial Partner της ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

 

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

 

