Πανικός στο Twitter για τον Τεντόγλου: Το «απαγορευμένο εσώρουχο» και η viral ανάρτηση του Καραλή

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε μια άλλη… διάσταση στο ζήτημα. Ο πρωταθλητής του επί κοντώ με ανάρτηση του στο Twitter αποκάλυψε τον κίνδυνο να ακυρωθεί το νέο ρεκόρ του Τεντόγλου. Και ο λόγος δεν είναι τα παπούτσια, αλλά το… εσώρουχο.

«Έχω πληροφορίες ότι #Tentoglou φορούσε αυτό το απαγορευμένο εσώρουχο οπότε δυστυχώς το WL του ακυρώνεται ξανά», έγραψε μέσω μιας χιουμοριστικής ανάρτησης.

I've got info that #Tentoglou was wearing this banned underwear

so unfortunately his WL is canceled again ????‍>? pic.twitter.com/ugVz2oib4S