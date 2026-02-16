Πανιώνιος: Έγινε η νύχτα μέρα στη Νέα Σμύρνη, υποδοχή με καπνογόνα και συνθήματα στους παίκτες μετά τον θρίαμβο στην Καλαμάτα - BINTEO - Real.gr

Η επιστροφή του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη μετατράπηκε σε γιορτή, λίγες ώρες μετά το μεγάλο «διπλό» (0-2) στην Καλαμάτα για τα playoffs ανόδου της Super League 2.

Δεκάδες φίλοι των «κυανέρυθρων» βρέθηκαν στο γήπεδο για να υποδεχθούν την αποστολή, αποθεώνοντας παίκτες και τεχνικό επιτελείο για τη σπουδαία νίκη που αναζωπύρωσε τις ελπίδες ανόδου.

Συνθήματα, καπνογόνα και έντονος παλμός συνέθεσαν το σκηνικό, με τον κόσμο να στέλνει μήνυμα στήριξης ενόψει της συνέχειας για την επιστροφή στα μεγάλα «σαλόνια».

Με τη νίκη στην Καλαμάτα, οι κυανέρυθροι πλέον έχουν τους ίδιους βαθμούς, 25, με την Καλαμάτα.