Πανιώνιος: «Τέλος» ο ΝτεΣίλντς - Real.gr

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κερόν ΝτεΣίλντς.

Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ είχε υπογράψει στις 3 Νοεμβρίου, προκειμένου να καλύψει το κενό που προέκυψε στην περιφέρεια του Ιστορικού, μετά τον τραυματισμό του Μιχάλη Λούντζη.

Ο ΝτεΣίλντς αγωνίστηκε σε πέντε αναμετρήσεις με τον Πανιώνιο, τρία εκ των οποίων στο EuroCup, όπου είχε μέσο όρο 14,3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ, ενώ στα άλλα δύο της Greek Basketball League μέτρησε 9,5 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

«Ευχαριστούμε τον Keron DeShields για τη συνεισφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του», αναφέρει η ανακοίνωση του Πανιωνίου.