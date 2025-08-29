Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Ο πολυτάλαντος επιθετικός του ποδοσφαίρου μας Δημήτρης Σαραβάκος - Real.gr

Στον πρόναο του ελληνικού ποδοσφαίρου, περίσεπτη τη θέση κατέχει ο αξεπέραστος επιθετικός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος Δημήτρης Σαραβάκος.

Ο αποκαλούμενος χαϊδευτικά και «μικρός», δοθέντος ότι από πολύ νεαρή ηλικία εκδήλωσε τις φοβερές αρετές του στην μπάλα και ξεκίνησε έτσι τη μακρά, πολυδύναμη και επιτυχημένη ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα διεθνή μας παιχνίδια στο εξωτερικό.

Αφήνοντας βεβαίως αναλλοίωτο το έξοχο ποδοσφαιρικό του αποτύπωμα και στο εθνικό μας συγκρότημα, αφού ο απαράμιλλος Δημήτρης Σαραβάκος φόρεσε τα χρώματα της γαλανόλευκης φανέλας 78 φορές και σημείωσε 22 γκολ, που τον καθιστούν τον τέταρτο σε σειρά σκόρερ, στην ιστορία του εθνικού συγκροτήματος.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου:

