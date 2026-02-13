Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Ο πολυτάλαντος ποδοσφαιριστής μας Στέλιος Μανωλάς - Real.gr

Σύμφυτος με την ποδοσφαιρική μεγαλουργία της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδος, είναι και ο κορυφαίος αμυντικός μας Στέλιος Μανωλάς.

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Με την αμυντική του αρτιότητα, τις υψηλής ακριβείας μεταβιβάσεις του – ασίστ που στην κυριολεξία έκοβαν την ανάσα, τις εξαίρετες κεφαλιές του, την στρατηγική του ικανότητα στο παιχνίδι, ως δημιουργός φάσεων γκόλ, που την επικουρούσαν τα αδιαμφισβήτητα ηγετικά του προσόντα, αλλά και την μεγάλη του επάρκεια στο σκοράρισμα καίτοι αμυντικός, ο Στέλιος Μανωλάς αναγνωρίστηκε απο τους αθλητικογράφους μας, ως έναν εκ των κορυφαίων αμυντικών που έβγαλε το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύνδρομη μάλιστα αυτής της αξιολόγησης για την υψηλή κλάση του Στέλιου Μανωλά, υπήρξε και η συμπερίληψή του από την διεθνή IFFHS (Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου) το 2021, στην καλύτερη ενδεκάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου όλων των εποχών. Ενώ στο πρωτάθλημα 1992-1993 είχε διακριθεί ως καλύτερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς.

