Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής μας Ντίνος Κούης - Real.gr

Στην περιωπή της αθλητικής μας ιστορίας ξεχωριστή θέση κατέχει αδιαμφισβήτητα, ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής μας του Άρεως Θεσσαλονίκης και της Εθνικής Ελλάδος Ντίνος Κούης.

Αρθρο του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου

Έχοντας άριστη τεχνική κατάρτιση, επίζηλη εκτελεστική δεινότητα στο σκοράρισμα, εκπληκτική κεφαλιά, ευθύβολο σουτ, αλλά και οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες, διήνυσε μία σπουδαία καριέρα στον Άρη Θεσσαλονίκης και στην Εθνική Ελλάδος και μας πρόσφερε σπάνιες στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας.

Απόρροια εξάλλου της εκπληκτικής ικανότητάς του στο σκοράρισμα καίτοι δεν ήταν καθαρόαιμος επιθετικός, ήταν το γεγονός ότι την περίοδο 1980-1981 ο ΝτίνοςΚούης κατάφερε να αναγορευ-τεί σε πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος με 21 τέρματα.

Ενώ στα πλαίσια επίσης των εμπνευσμένων στου συμμετοχών με τα χρώματα της γαλανόλευκης, μοναδικό έχει μείνει στη μνήμη και στην καρδιά μας, το φοβερό γκολ που σημείωσε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στις 15 Οκτωβρίου του 1980 στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου του 1982, με τη Δανία στην Κοπεγχάγη, το οποίο και χάρισε τη νίκη στο εθνικό συγκρότημα με 1-0.

