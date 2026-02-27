Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Το μεγάλο μας ποδοσφαιρικό αστέρι Κώστας Δαβουρλής - Real.gr

Αν θα αναζητούσαμε το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που ανέδειξε το πελοποννησιακό ποδόσφαιρο και έναν εκ των καλυτέρων ελλήνων ποδοσφαιριστών τις δεκαετίες ‘70,΄80 αδιαμφισβήτητα θα τον βρίσκαμε με χαρακτηριστική άνεση, στο πρόσωπο του γίγαντα Κώστα Δαβουρλή.

Υπήρξε ένας ενάρετος και πολυδύναμος σε τάλαντα ποδοσφαιριστής, που στην κυριολεξία σφράγισε με τα κατορθώματά του στο γήπεδο και την σύνολη ποδοσφαιρική του μεγαλουργία, τόσο τη βασίλισσα της Πελοποννήσου Παναχαϊκή – η οποία αποτέλεσε και τη μεγάλη του ποδοσφαιρική έπαλξη, για να ξεδιπλώσεις τα τάλαντα του – όσο και τον Ολυμπιακό Πειραιώς, αλλά και την εθνική Ελλάδος και βεβαίως ευρύτερα το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Κώστας Δαβουρλής ήτανε προικοδοτημένος από τη φύση με σπουδαίες και μοναδικές ποδοσφαιρικές αρετές, που γρήγορα τον κατέστησαν ποδοσφαιρικό αστέρα πρώτου μεγέθους.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου:

