Πανζουρλισμός για τον Μέσι στη γειτονιά του - BINTEO

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι γέμισαν οι δρόμοι στις γειτονιές του Ροσάριο, με την Αντονέλα -τη γυναίκα του Αργεντινού άσου- να προσπαθεί να οδηγήσει το αυτοκίνητο στους γεμάτους από κόσμο δρόμους, που ήθελαν να φωτογραφήσουν τον ήρωά τους.

Δείτε βίντεο:

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.

??? “Thank you Lio, Thank you Lio.”

pic.twitter.com/wWROPZkm9l