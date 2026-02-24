ΠΑΟ: Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο ο 18χρονος Βραζιλιάνος Κλέο Κάουα - Real.gr

Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό υπέγραψε την Τρίτη (24/2) ο 18χρονος Βραζιλιάνος, Κλέο Κάουα, ο οποίος «έδεσε» το μέλλον του με τους «πράσινους» για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Ο Κάουα εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού πριν από δύο χρόνια και αγωνίζεται στη μεσοεπιθετική γραμμή της Κ19 των «πράσινων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κλέο Κάουα. Ο Κάουα θα φοράει τα πράσινα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στo Μπρουσκέ της Βραζιλίας στις 08 Φεβρουαρίου 2008. Ξεκίνησε την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο το 2013 στην τοπική ομάδα του Μπρουσκέ, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Παραναένσε και στην AVAE. Τον Απρίλιο του 2024 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό».

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Κλέο Κάουα ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό. Αποτελεί ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια και τις θυσίες που έχω κάνει, αλλά παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας, πιο απαιτητικής πορείας. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής»