ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Τάισον, αμφίβολος για Λιλ - Real.gr

Νέος «πονοκέφαλος» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει Λιλ. Ο Τάισον νιώθει ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το ματς με τους Γάλλους για τη League Phase του Europa League.

Η τελευταία προπόνηση του «δικεφάλου του Βορρά» πριν το ματς με τους «λιλουά» διεξήχθη με τον έμπειρο εξτρέμ και θα αποφασιστεί την τελευταία το αν θα μπει στο αεροπλάνο με την υπόλοιπη αποστολή.

Όπως και για τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή απέναντι στην ΑΕΚ, θα κριθεί στο… παρά πέντε το αν θα βρεθεί στην αποστολή.

Ακόμα δεν έχει μπει ο Γίρι Παβλέβκα, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν αναμενόταν να αγωνιστεί στο προσεχές ματς.

