ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια με τον ΟΦΗ - Real.gr
ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια με τον ΟΦΗ

22:15, 13/09/2025
ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια με τον ΟΦΗ

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ (Κυριακή 14/9, 21:30 - «Απόστολος Νικολαΐδης»), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στην τακτική προετοιμασία του επικείμενου αγώνα, ενώ οι παίκτες δούλεψαν και στις στατικές φάσεις κι έπαιξαν οικογενειακό δίτερμα. Είχε, πάντως, ένα ευχάριστο κι ένα δυσάρεστο νέο για τον Ράζβαν Λουτσέσκο η σημερινή προπόνηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν συμμετείχε σε αυτή λόγω ίωσης και, κατά συνέπεια, έμεινε εκτός αποστολής από την αναμέτρηση στη Λεωφόρο. Το ίδιο ισχύει – κάτι που ήταν γνωστό – και για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ που έκανε ατομικό στο γήπεδο.

Αντίθετα, ο Μαντί Καμαρά προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και είναι «ετοιμοπόλεμος».

Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.

