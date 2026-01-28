ΠΑΟΚ: Φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών στην μπουτίκ - Real.gr

Οι εικόνες από το γήπεδο του ΠΑΟΚ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι όλο και πιο συγκινητικές.

Μετά τα φαναράκια έξω και μέσα στο γήπεδο, όπως επίσης και τα κασκόλ, πλέον οι φανέλες των οκτώ οπαδών του ΠΑΟΚ που πέθαναν την Τρίτη (27/01) βρίσκονται στην μπουτίκ της ομάδας.

Σε αυτές αναγράφονται το ονόματα των επτά οπαδών του Δικέφαλου του Βορρά από το τραγικό τροχαίο στην Ρουμανία, αλλά και ο 54χρονος φίλους της ομάδας από την Λάρισα, που τον πρόδωσε η καρδιά του στο άκουσμα της είδησης ότι ένας από τους θανόντες είναι στενός του φίλος.

