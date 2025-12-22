ΠΑΟΚ: Ιστορικό γκολ Μύθου και πρωτιά Κωνσταντέλια - Real.gr

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε ιδανικά τις υποχρεώσεις του για το 2025, επικρατώντας με 2-0 του Παναθηναϊκού στην Τούμπα για τη 15η αγωνιστική της Super League, σε ένα ντέρμπι που είχε έντονο συμβολισμό και ξεχωριστούς πρωταγωνιστές.

Συγκεκριμένα, ο Ανέστης Μύθου πέτυχε το παρθενικό του γκολ στο πρωτάθλημα, σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία.

Το τέρμα του νεαρού επιθετικού ήρθε ανήμερα της επετείου του ντεμπούτου του Γιώργου Κούδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ (21 Δεκεμβρίου 1963), γεγονός που έδωσε ξεχωριστή ιστορική διάσταση στη στιγμή.

Ο Μύθου, σε ηλικία 18 ετών και 213 ημερών, πλησίασε αλλά δεν ξεπέρασε το ρεκόρ του νεότερου σκόρερ του συλλόγου σε ντέρμπι πρωταθλήματος, που εξακολουθεί να ανήκει στον «Μεγαλέξανδρο».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με το πρώτο γκολ της ομάδας του στο χθεσινό ματς έφτασε τα 10 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις (έχει και 6 ασίστ σε 22 εμφανίσεις) και έκλεισε το 2025 ως πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν (ακολουθεί με 9 γκολ ο Γιακουμάκης).

Παράλληλα, αυτό ήταν το τέταρτο γκολ του Κωνσταντέλια απέναντι στον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, αλλά το πρώτο που σημείωσε στην Τούμπα, αφού τα προηγούμενα είχαν έρθει σε εκτός έδρας αναμετρήσεις.

