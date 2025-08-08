ΠΑΟΚ: «Κλείδωσε» το deal για Γιακουμάκη – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου - Real.gr

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η υπόθεση της «μετακόμισης» του Γιώργου Γιακουμάκη από την Κρουζ Αζούλ στον ΠΑΟΚ, υπό το καθεστώς του δανεισμού έως το τέλος της φετινής σεζόν.

Όπως προκύπτει, χάρη και στην πίεση που άσκησε ο Κρητικός επιθετικός στον μεξικανικό σύλλογο, η Κρουζ Αζούλ είπε το «ναι» στον «δικέφαλο» και πλέον αυτό που απομένει είναι το ταξίδι του 30χρονου φορ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στον «δικέφαλο».

Για να συμβεί αυτό, χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει σε υπέρβαση σε ότι αφορά τα χρήματα που θα δώσει στον Έλληνα διεθνή αλλά και ο Γιακουμάκης να δεχθεί να «χάσει» ένα μεγάλο μέρος του συμβολαίου που έχει με την Κρουζ Αζούλ!

Οι «ασπρόμαυροι» δέχθηκαν να καλύψουν περίπου το 60% του συμβολαίου του πρώην ποδοσφαιριστή των ΑΕΚ, Φένλο, Σέλτικ και Ατλάντα Γιουνάιτεντ, δηλαδή να του καταβάλλουν για τη φετινή σεζόν ένα ποσό που αγγίζει το 1,8 εκ. ευρώ, κάτι που θα κάνει τον Γιακουμάκη τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

Την ίδια στιγμή, ο ποδοσφαιριστής δέχθηκε να «αφήσει» ένα ποσό της τάξης του 1 εκ. ευρώ προκειμένου να αγωνιστεί στην Τούμπα, καθώς το συμβόλαιο που τον «δένει» με την Κρουζ Αζούλ έως το καλοκαίρι του 2028, προβλέπει ετήσια αποζημίωση που φτάνει τα 2,8 εκ. ευρώ!

Κάπως έτσι, ο δανεισμός του Γιακουμάκη μπήκε στο τελευταίο στάδιό του, με τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται να προσθέσει στο ρόστερ του τον κεντρικό επιθετικό που του έλειπε και τον 30χρονο φορ να επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια.

