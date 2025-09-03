ΠΑΟΚ: Με Μπιάνκο και Βολιάκο η ευρωπαϊκή λίστα – Αυτοί έμειναν εκτός - Real.gr

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης τους εκλεκτούς του για την League Phase του Europa League.

Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός τον Γκουγκεσασβίλι, αλλά και τον Σόλα Σορετίρε, ενώ αντίθετα συμπεριέλαβε σε αυτήν τους δυο νεοφερμένους Ιταλούς, Αλεσάντρο Μπιάνκο και Αλεσάντρο Βολιάκο.

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ:

Λίστα Α:

Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α. Ζίβκοβιτς

Λίστα Β:

Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσος, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr