ΠΑΟΚ: Σταθερή η κατάσταση των τραυματιών από το τροχαίο της Ρουμανίας - Real.gr

Η κατάσταση των τριών τραυματιών από το τροχαίο δυστύχημα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στον ευρωπαϊκό οδικό άξονα E70, στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας, κρίνεται σταθερή, όπως δήλωσε στο GOLAZO.ro η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Αλεξάνδρα Απετρόβιτσι.

«Ένας από τους επιβαίνοντες εξήλθε από το όχημα με ελαφρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο τροχαίο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ενώ το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό υπό συνθήκες που διερευνώνται. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Στην Τιμισοάρα και στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκεται ο Έλληνας Πρόξενος

Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκονται ο Έλληνας Πρόξενος και η διερμηνέας της Πρεσβείας μας στο Βουκουρέστι, για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, κα. Λάνα Ζωχιού, η πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι βρίσκεται σε συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές, για τις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ