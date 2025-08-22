ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα έρχεται ο Ζαφείρης - Real.gr

Το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Ζαφείρης προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Όπως επιβεβαίωσαν οι Θεσσαλονικείς, ο 22χρονος διεθνής μέσος της Σλάβια Πράγας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του από τους πρωταθλητές Τσεχίας στον ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζεται ότι ο Ζαφείρης είναι να μείνει δανεικός στη Σλάβια ως το τέλος του έτους και από την 1η Ιανουαρίου να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μια μεταγραφή που θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ (10,5 στάνταρ συν 1,5 μπόνους) με ποσοστό μεταπώλησης, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να υπογραφεί συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029.