ΠΑΟΚ: Το μυαλό στη Θέλτα, παραμένει εκτός ο Πέλκας - Real.gr

Το πρόγραμμα δεν αφήνει περιθώρια για απογοήτευση στον ΠΑΟΚ.

Οι «Ασπρόμαυροι», μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα (3-3) βρέθηκαν στο -2 από την κορυφή κι ενώ την επόμενη αγωνιστική υποδέχονται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Ενδιάμεσα, όμως, υπάρχει το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, που φέρνει την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου αντιμέτωπη με τη Θέλτα στο «Μπαλαϊδος» (Πέμπτη 2/10, 22:00). Οι βασικοί της αναμέτρησης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» έμειναν στο γυμναστήριο και την πισίνα, οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με τους προπονητές στην κατοχή της μπάλας και στην αμυντική τακτική.

Μοναδικό πρόβλημα τραυματισμού, αυτό του Δημήτρη Πέλκα, που συνέχισε με θεραπεία. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ την Τρίτη (30/9) θα προπονηθούν στις 10:00 και το απόγευμα θα αναχωρήσουν με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Βίγκο.