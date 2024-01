ΠΑΟΚ: Δεν πάει στο Copa Africa ο Μπάμπα

Η επιθυμία του έγινε πράξη καθώς απουσιάζει από την αποστολή που ανακοινώθηκε από τον προπονητή της ομάδας, Κρις Χιούτον και ως εκ τούτου θα παραμείνει στην Θεσσαλονίκη και στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου μέσα στον Γενάρη.

Προφανώς πρόκειται για μία άκρως ευχάριστη είδηση για τον προπονητή του ΠΑΟΚ που μπορεί να υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του πολύτιμου Μπάμπα.

??Our #BlackStars for the AFCON ????

??‍>? Head Coach Chris Hughton has selected 27 players for the upcoming TotalEnergies Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire ?????? #TotalEnergiesAFCON2023pic.twitter.com/Fr1RTs4UPw