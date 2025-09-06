«Παραμιλά» η Ευρώπη με Καρέτσα - «Είναι μόνο 17 χρονών» - Real.gr

Η Εθνική ξεκίνησε ιδανικά την προσπάθειά της για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1 της Λευκορωσίας.

Σε συνδυασμό μάλιστα με τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) της Δανίας με τη Σκωτία, πήρε ήδη κεφάλι για να κατακτήσει την πρωτιά του 3ου ομίλου.

Μεταξύ των πρωταγωνιστών του παιχνιδιού και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος είχε γκολ και ασίστ και γενικότερα έκανε… άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα.

Ένα γνήσιο ταλέντο, που γνωρίζει την αποθέωση κάθε φορά που φορά τη φανέλα με το εθνόσημο. Διότι σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές εμφανίσεις της γαλανόλευκης, ξεχωρίζει με την τρομερή ποιότητά του.

Φαίνεται άλλωστε και με την αποθέωση που γνωρίζει στο «Χ» από γνωστούς λογαριασμούς…

Konstantinos Karetsas is only 17 🤯 #WCQ pic.twitter.com/qlUcMM7qot



Eurofoot: «Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή»…



Rising Stars Xl: «Γαμ… απίστευτος»

🇬🇷💥 | 𝐊𝐀𝐑𝐄𝐓𝐒𝐀𝐒 (𝟏𝟕) vs Belarus:

• MOTM

• 1 GOAL

• 1 ASSIST

• MOST SUCCESSFUL TAKE-ONS (4)

• MOST TACKLES (3)

• MOST DUELS WON (9)

𝐅𝐔𝐂**** 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄𝐄𝐄𝐄 🤯 pic.twitter.com/pmqFzU0n1o

— Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 5, 2025