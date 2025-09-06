«Παραμιλά» η Ευρώπη με Καρέτσα - «Είναι μόνο 17 χρονών» - Real.gr

Σε συνδυασμό μάλιστα με τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) της Δανίας με τη Σκωτία, πήρε ήδη κεφάλι για να κατακτήσει την πρωτιά του 3ου ομίλου.
Μεταξύ των πρωταγωνιστών του παιχνιδιού και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος είχε γκολ και ασίστ και γενικότερα έκανε… άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα.
Ένα γνήσιο ταλέντο, που γνωρίζει την αποθέωση κάθε φορά που φορά τη φανέλα με το εθνόσημο. Διότι σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές εμφανίσεις της γαλανόλευκης, ξεχωρίζει με την τρομερή ποιότητά του.
Φαίνεται άλλωστε και με την αποθέωση που γνωρίζει στο «Χ» από γνωστούς λογαριασμούς…
17-year-old Kostas Karetsas 🇬🇷#NationsLeague pic.twitter.com/hROHGmhMmy
⚽️🅰️
Konstantinos Karetsas is only 17 🤯#WCQ pic.twitter.com/qlUcMM7qot
Eurofoot: «Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή»…
🇬🇷🪄 Konstantinos Karetsas (17) for Greece tonight…
• 75% tackles won, 3/4
• 67% successful dribbles, 4/6
• 67% accurate crosses, 4/6
• 6 chances created
• 1 assist
• 1 goal
One of Greece’s biggest talents right now. 🌟 pic.twitter.com/XvDgmEjZv0
Rising Stars Xl: «Γαμ… απίστευτος»
🇬🇷💥 | 𝐊𝐀𝐑𝐄𝐓𝐒𝐀𝐒 (𝟏𝟕) vs Belarus:
• MOTM
• 1 GOAL
• 1 ASSIST
• MOST SUCCESSFUL TAKE-ONS (4)
• MOST TACKLES (3)
• MOST DUELS WON (9)
𝐅𝐔𝐂**** 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄𝐄𝐄𝐄 🤯 pic.twitter.com/pmqFzU0n1o
Football Wonderkids: «17 ετών. Μέρος ενός απίστευτα ταλαντούχου μέλλοντος του ελληνικού ποδοσφαίρου!»
🇬🇷 Konstantinos Karetsas (17) was the star vs. Belarus:
☑️ 90 minutes
⚽️ 1 goal
🅰️ 1 assist
🔑 6 chances created
🔀 4/6 dribbles completed
⚔️ 3/4 tackles won
💪 5 ball recoveries
🤼 6 defensive contributions
🤩 5-1 win
17 years old. Part of a ridiculously talented future of… pic.twitter.com/J5jzNG2qIG
GoalPoint: «17 ΕΤΩΝ. Συναγερμός, το μέτωπό του γράφει θαυματουργό παιδί. Από τότε που επέλεξε την Ελλάδα αντί για το Βέλγιο έχει ήδη σκοράρει 3 γκολ σε 4 συμμετοχές με την Εθνική»
17.
DEZASSETE.
ANINHOS.
Wonderkid alert escrito na testa, para Konstantinos Karetsas 🇬🇷, que desde que optou pela Grécia em detrimento da Bélgica já leva 3 acções para golo em 4 internacionalizações A! Joga no Genk (onde se formou) e já vale 20 milhões#GREBEL #WCQ2026… https://t.co/eM56txf0OO pic.twitter.com/45Es2YyyUg
Ma Pro League: «Ο Μικρός Πρίγκιπας της Ελλάδας, Κωνσταντίνας Καρέτσας, σκοράρει μετά από 3 λεπτά αγώνα εναντίον της Λευκορωσίας»
👑 | Le Petit Prince de Grèce, Kos Karetsas, est buteur après 3 minutes de jeu face à la Biélorussie pic.twitter.com/YPdoSsKWuH
