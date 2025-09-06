«Παραμιλά» η Ευρώπη με Καρέτσα - «Είναι μόνο 17 χρονών» - Real.gr

Quantcast
«Παραμιλά» η Ευρώπη με Καρέτσα – «Είναι μόνο 17 χρονών»

12:00, 06/09/2025
Η Εθνική ξεκίνησε ιδανικά την προσπάθειά της για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1 της Λευκορωσίας.

Σε συνδυασμό μάλιστα με τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) της Δανίας με τη Σκωτία, πήρε ήδη κεφάλι για να κατακτήσει την πρωτιά του 3ου ομίλου.

Μεταξύ των πρωταγωνιστών του παιχνιδιού και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος είχε γκολ και ασίστ και γενικότερα έκανε… άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα.

Ένα γνήσιο ταλέντο, που γνωρίζει την αποθέωση κάθε φορά που φορά τη φανέλα με το εθνόσημο. Διότι σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές εμφανίσεις της γαλανόλευκης, ξεχωρίζει με την τρομερή ποιότητά του.

Φαίνεται άλλωστε και με την αποθέωση που γνωρίζει στο «Χ» από γνωστούς λογαριασμούς…

 

 


Eurofoot: «Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή»…

 


Rising Stars Xl: «Γαμ… απίστευτος»

 

 


Football Wonderkids: «17 ετών. Μέρος ενός απίστευτα ταλαντούχου μέλλοντος του ελληνικού ποδοσφαίρου!»

 

 


GoalPoint: «17 ΕΤΩΝ. Συναγερμός, το μέτωπό του γράφει θαυματουργό παιδί. Από τότε που επέλεξε την Ελλάδα αντί για το Βέλγιο έχει ήδη σκοράρει 3 γκολ σε 4 συμμετοχές με την Εθνική»

 

 


Ma Pro League: «Ο Μικρός Πρίγκιπας της Ελλάδας, Κωνσταντίνας Καρέτσας, σκοράρει μετά από 3 λεπτά αγώνα εναντίον της Λευκορωσίας»

 

 

