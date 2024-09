Παραολυμπιακοί Αγώνες: Η ώρα της Τελετής Λήξης στο Παρίσι

Οι διοργανωτές έχουν στήσει ένα μεγάλο πάρτι υπό τους ήχους της γαλλικής ηλεκτρονικής μουσικής. Μεταξύ των καλλιτεχνών οι οποίοι εμφανίζονται, είναι ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ. Το Παρίσι θα παραδώσει τη σκυτάλη της διοργάνωσης των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, όπου θα διεξαχθούν το 2028.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την παρουσία της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με 13 μετάλλια, από τα οποία τα 3 ήταν χρυσά, τα 3 αργυρά και τα 7 χάλκινα.

Oι δύο σπουδαίοι Έλληνες κολυμβητές μας, η Χρυσή Παραολυμπιονίκης Αλεξάνδρα Σταματοπούλου κι ο Αργυρός Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης σήκωσαν ψηλά στον ουρανό του Stade de France την ελληνική σημαία στην Τελετή Λήξης των 17ων Παραολυμπιακών Αγώνων.

Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές που εκτός από τα τεράστια αθλητικά τους επιτεύγματα, δίδαξαν και ήθος στους Αγώνες, συνοδεύονταν από τους προπονητές τους, Μιχάλη Νικόπουλου και Χρυσάφη Βαγγελακάκη κι εκπροσώπησαν όλη την ελληνική αποστολή που ήταν από τις καλύτερες στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων και σίγουρα η πιο αγαπητή από όλες.

Άλλωστε για 12 μέρες, όλοι οι Έλληνες «αγκάλιασαν» την προσπάθεια, χάρηκαν, πανηγύρισαν, δάκρυσαν κι έμαθαν ότι η Ελλάδα διαθέτει πολύ μεγάλους αθλητές και αθλήτριες και στα Παραολυμπιακά αθλήματα.

