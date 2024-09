Παραολυμπιακοί Αγώνες: Viral η 17χρονη τοξοβόλος που πήρε χάλκινο χρησιμοποιώντας τα πόδια της - ΒΙΝΤΕΟ

Το τόξο ήταν ευθυγραμμισμένο με το πρόσωπό της και η Devi, κλείνοντας το αριστερό της μάτι για να εστιάσει, πέτυχε να ευθυγραμμίσει τέλεια το βέλος με τον στόχο - ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 70 μέτρων.

The 17-year-old armless archer has made her mark on @Paris2024 .

Probably not her last.

Στη συνέχεια, πήρε μια βαθιά ανάσα και απελευθέρωσε το βέλος που βρήκε στόχο, πετυχαίνοντας στο κέντρο του στόχου.

Only 17-years-old!! ??

Sheetal Devi hit a perfect bullseye for Team India at the Paralympic Games ?? ????

She is the first female archer without any upper limbs with an international title.

Greatness isn't about the absence of obstacles, but the ability to rise above them