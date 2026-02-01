Παράσταση Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, 4-1 τη Νιούκαστλ - Real.gr

Με κορυφαίους τους Βιρτς (ασίστ και γκολ) και Εκιτικέ (δύο γκολ) η Λίβερπουλ πέτυχε εμφατική νίκη με ανατροπή επί της Νιούκαστλ (4-1) στο «Ανφιλντ».

Οι «ανθρακωρύχοι» προηγήθηκαν με τον Γκόρντον στο 36′, ωστόσο, πριν κλείσει το πρώτο μέρος οι «κόκκινοι» με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Εκιτικέ (σκόραρε δύο φορές μέσα σε τρία λεπτά) είχαν φέρει τα πάνω κάτω. Την «χαριστική βολή» στην ομάδα του Έντι Χάου έδωσε ο Βιρτς στο 66′, ενώ στις καθυστερήσεις ο Κονατέ έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα».

Με μία απίστευτη ανατροπή και με το ίδιο σκορ που επιβλήθηκε μεσοβδόμαδα επί της Νάπολι στο Champions League, η Τσέλσι πανηγύρισε τεράστια νίκη επί της Γουέστ Χαμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με 3-2, για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Τα «σφυριά» που «καίγονταν» για βαθμό ή, βαθμούς και τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο στο αρχικό τους σχήμα, «πάγωσαν» τους γηπεδούχους στο πρώτο μέρος, όπου προηγήθηκαν με 2-0. Στο δεύτερο, όμως, η ομάδα του Ροζένιορ «επέστρεψε» για τα καλά και με τρία γκολ, το τελευταίο στις καθυστερήσεις από τον Έντσο Φεράντες, έφεραν τα «πάνω κάτω». Τα πράγματα ξέφυγαν μετά το γκολ του Αργεντινού, με τους παίκτες των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια και να απειλείται γενική σύρραξη.

«Αγρίεψε» η Άρσεναλ μετά την ήττα της 25ης Ιανουαρίου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο Λονδίνο. Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης έκανε «περίπατο» με την Καϊράτ στο «Εμιρέιτς» με 3-2 (προκρίθηκε πρώτη με το απόλυτο 8Χ8 στη League Phase) και το Σάββατο με μία άκρως εμφατική εμφάνιση στο «Ελαντ Ρόουντ» επικράτησε με 4-0 της Λιντς, ξέφυγε με +7 από τους διώκτες της κι έστειλε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: Ότι ήταν και παραμένει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στην Αγγλία.