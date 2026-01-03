«Παράσταση» της Θέλτα με Βαλένθια: 4-1 - Real.gr

Ονειρεμένο… 2026 για την Θέλτα. Η νέα χρονιά μπήκε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ομάδα του Βίγκο, καθώς συνέτριψε με 4-1 την προβληματική κι εφέτος, Βαλένθια, στο δεύτερο χρονικά ματς της 18ης αγωνιστικής της La Liga.

Ο αρχισκόρερ των γηπεδούχων στην τρέχουσα περίοδο, Μπόρχα Ιγκλέσιας πέτυχε δύο γκολ (έφτασε τα 7 στο πρωτάθήμα), ενώ παρά την προσωρινή μείωση του σκορ για τις «νυχτερίδες» από τον Πεπέλου, στο φινάλε του αγώνα με άλλα δύο τέρματα από τους Ελ Αμπντελαουΐ και Αλβαρες «γράφτηκε» το τελικό σκορ.