Παράταση στο θρίλερ με τον Τζόκοβιτς: Κανονικά στην κλήρωση του Australian Open - Ούτε σήμερα η απόφαση

«Ο υπουργός εξακολουθεί να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Μετανάστευσης και η αγωνία παραμένει.

Η απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Χοκ θα κρίνει αν ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα απελαθεί από την Αυστραλία ή όχι και αν τελικά θα αγωνιστεί στο Australian Open για να διεκδικήσει το ρεκόρ των 21 κατακτήσεων Grand Slam.

Εν αναμονή της, νωρίτερα, αναβλήθηκε η κλήρωση του Australian Open, αλλά ενώ απόφαση δεν υπάρχει, η κλήρωση τελικά έγινε κανονικά, με τον Τζόκοβιτς να αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο τον Miomir Kecmanovic.

Top seed and nine-time #AusOpen champion ???? @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022pic.twitter.com/96MAlHNElG