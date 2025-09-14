«Παρέλαση» της Νάπολι στο «Αρτέμιο Φράνκι» - Real.gr

«Διάνα» φαίνεται πώς έχει πετύχει με τις μεταγραφές που έκανε στην καλοκαιρινή περίοδο η Νάπολι.

Κέβιν Ντε Μπρόινε και Χόιλουντ σκόραραν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με την Φιορεντίνα και οι «παρτενοπέι» με το 3-1 στο «Αρτέμιο Φράνκι» έκαναν το 3Χ3 στο ξεκίνημα της Serie A και, πλέον, θα προετοιμαστούν απερίσπαστοι για την πρεμιέρα τους στη League Phase του Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι (18/9) στο «Ετιχαντ».

Tο παραδοσιακό «Derby d’Italia», ανάμεσα στη Γιουβέντους και στην Ίντερ, αυτή την φορά ήταν… εξωπραγματικό. Οι «μπιανκονέρι» προηγήθηκαν δύο φορές στην έδρα τους, οι «νερατζούρι» με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Τσαλχάνογλου αντέδρασαν, ισοφάρισαν και προηγήθηκαν με τον Μάρκους Τιράμ (3-2 στο 76′), ωστόσο, οι γηπεδούχοι «απάντησαν» με δύο γκολ (83′, 90’+1) και με το εμφατικό 4-3 πήραν το τεράστιο «τρίποντο» στο πρώτο μεγάλο ματς της Serie A για τη σεζόν 2025/2026.

Η «Γιούβε» μετά από 3 αγωνιστικές μετρά το απόλυτο και με 9 βαθμούς φιγουράρει στο «ρετιρέ», σε αντίθεση με την ομάδα του Μιλάνου, η οποία γνώρισε την δεύτερη της ήττα κζαι σαφώς το μέλλον του Κρίστιαν Κίβου στον πάγκο διαγράφεται εξαιρετικά αβέβαιο.

Αμφότερες, στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου θα μπουν στη «μάχη» της League Phase του Champions League, με τη Γιουβέντους να υποδέχεται την Τσέλσι και την Ίντερ να παίζει μία μέρα μετά στο Αμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ.