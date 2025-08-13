Παρί Σεν Ζερμέν vs Τότεναμ στο Ούντινε για τον τίτλο της υπερπρωταθλήτριας Ευρώπης - Real.gr

H πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν και η νικήτρια του Europa League, Τότεναμ, διεκδικούν (13/8-22:00) το ευρωπαϊκό Super Cup στο στάδιο Friuli στο Ούντινε.

Η συζήτηση για το κορυφαίο τρόπαιο έχει ήδη ξεκινήσει για τα καλά από προχθες (11/8), όταν διέρρευσε ότι ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, πρωταγωνιστής στη φoβερή σεζόν (2024/25) της Παρί Σεν Ζερμέν, αποκλείστηκε από την αποστολή-κάτι που επιβεβαιώθηκε (12/8) με σχετική ανακοίνωσή- και βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, με προορισμό την αγγλική Premier League και υποψήφιες, τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε Άγγλους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League, στους «16», στα προημιτελικά και στα ημιτελικά, στο δρόμο για την πρώτη της κατάκτηση του Champions League, καθώς επιδιώκει να προσθέσει το Super Cup στο σημαντικό της ρεκόρ για το 2025, έχοντας χάσει μονάχα το τρόπαιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, όταν στον τελικό ηττήθηκε με 3-0 από την Τσέλσι.

Έχοντας επικρατήσει τεσσάρων ομάδων της Premier League στο δρόμο για το παρθενικό της στέμμα στο Champions League (5-0 την Ίντερ), οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε θα επιχειρήσουν να κερδίσουν μια ομάδα από την άλλη πλευρά της Μάγχης.

«Το Super Cup είναι ένας πολύ ξεχωριστός αγώνας που φέρνει κοντά τους νικητές του Champions League και του Europa League. Φυσικά, ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να τον κερδίσουμε και να τα δώσουμε όλα. Η προετοιμασία είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που κάνουμε σε μια κανονική σεζόν. Αλλά το αποδεχόμαστε ως μέρος των απαιτήσεων του να είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και θα προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε όσο καλύτερα μπορούμε», τόνισε ο Λουίς Ενρίκε.

Σχετικά ήσυχοι μέχρι στιγμής στο μεταγραφικό παράθυρο, οι πρωταθλητές Γαλλίας επιτίθενται σε αυτόν τον αγώνα, μόλις μία εβδοαμάδα μετά την επιστροφή στις προπονήσεις, με μια οικεία αλλά παρόλα αυτά εκθαμβωτική γκάμα ταλέντων, με επικεφαλής τον παίκτη της σεζόν του Champions League 2024/25, Ουσμάν Ντεμπελέ, και τον νεαρό παίκτη της σεζόν, Ντεζιρέ Ντουέ, αλλά χωρίς τον τιμωρημένο Ζοάο Νέβες.

Φυσικά έφτασε από την Λίλ ο Λουκάς Σεβαλιέ, προκειμένου να διαδεχθεί τον Ντοναρούμα στην εστία των Παριζιάνων, κάτι που θα ξεκινήσει ήδη από στο Ούντινε.

Για την Παρί, θα είναι επίσης θέμα να σβήσει μια πολύ κακή ανάμνηση, μια ανάμνηση που εδώ και καιρό αποτελεί αντικείμενο χλευασμού από τους επικριτές της. Νικήτρια του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1996, ο σύλλογος της γαλλικής πρωτεύουσας γνώρισε τη συντριβή στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Super Cup από τη Γιουβέντους του Ζινεντίν Ζιντάν και του Ντιντιέ Ντεσάν (1-6 στις 15/1/97 και 3-1 στις 5/2/97). Μια βαριά διπλή ήττα που η Παρί Σεν Ζερμέν θα ήθελε να ξεχάσει και να γίνει η πρώτη γαλλική εκπρόσωπος που είχε το όνομά της στη λίστα των νικητών της διοργάνωσης.

Οι οπαδοί της Τότεναμ σίγουρα θα θυμούνται με χαρά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν επί της -αντίπαλου της στο βόρειο Λονδίνο-, Άρσεναλ, στον ημιτελικό, αλλά η αναδρομή σε αυτές τις νίκες – καθώς και στις νίκες εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, της Λίβερπουλ και της Άστον Βίλα – προσφέρει επίσης μια έντονη υπενθύμιση της καθαρής ποιότητας που διαθέτουν οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε.

Σίγουρα αυτό ήταν ένα καλοκαίρι αλλαγών για την Τότεναμ, που προέρχεται από μια καταστροφική σεζόν με την 17η θέση στην Premier League. Ο-γεννημένος στην Αθήνα και μεγαλωμένος στην Αυστραλία- προπονητής, Άγγελος Ποστέκογλου, που κέρδισε το Europa League (1-0 την Τότεναμ), αντικαταστάθηκε από τον Τόμας Φρανκ και ο θρύλος του συλλόγου, Χέουνγκ-Μιν Σον, επίσης αποχώρησε, αλλά ολοκληρώθηκαν οι μόνιμες μεταγραφές για τον Μοχάμεντ Κούντους και τον Ματίς Τελ, που θα δώσουν στον Φρανκ νέες επιθετικές επιλογές, μαζί με ένα νέο Νο6 με τη μορφή του Ζοάο Παλίνια, δανεικού από την Μπάγερν.

«Παίζουμε σε έναν τελικό. Είναι φανταστικό. Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέρος της εμπειρίας που έχουμε από τον τελευταίο τελικό που έπαιξε η ομάδα εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Παρί είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Κέρδισαν το “τρεμπλ” και φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά δυνατοί και στις 11 θέσεις εκκίνησης. Είναι μια φανταστική πρόκληση στο πρώτο παιχνίδι, αλλά, φυσικά, πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Δεν το βλέπουμε ως δοκιμασία. Το βλέπουμε ως δύο καλές ομάδες η μία εναντίον της άλλης και θέλουμε να κερδίσουμε», είπε ο Τόμας Φρανκ.

Το ντεμπούτο του συλλόγου στο Super Cup δίνει στον Δανό τεχνικό μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια δυνατή πρώτη εντύπωση στους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι θα ανυπομονούν να δουν πώς αυτή η νέα Τότεναμ θα διαχειριστεί την πρόκληση.

Ο Δανός προπονητής, ο οποίος ηγείται της Τότεναμ σε έναν ανταγωνιστικό αγώνα για πρώτη φορά και μάλιστα απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης, θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει τη φήμη του, «ανακατεύοντας» ιδανικά την ομάδα του ώστε να αξιοποιήσει στο έπακρο τους αγωνιστικούς του πόρους και να μετριάσει τα δυνατά σημεία της αντίπαλης ομάδας. Πολλά τα ερωτήματα, όσο και προσμονή καθώς ξεκινά η νέα εποχή.

Διαιτητής θα είναι ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο

Οι πιθανές συνθέσεις:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ; Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Έμερι, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίθ, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσκελία

Τότεναμ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντεν Φεν, Σπενς, Μπεντακούρ, Παλίνια, Κούντους, Σαρ, Όντομπερτ, Ριτσάρλισον.