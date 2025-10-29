Paris Masters: Ο Νόρι απέκλεισε τον Αλκαράθ στον 1ο γύρο! - BINTEO - Real.gr

Ο Κάμερον Νόρι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και νίκησε τον Κάρλος Αλκαράθ στον 1ο γύρο του τουρνουά στο Παρίσι.

Ο Βρετανός (Νο 31 στην παγκόσμια κατάταξη) νίκησε τον Ισπανό και Νο 1 στον κόσμο, κάνοντας μια τεράστια ανατροπή με 4-6, 6-3 και 6-4, παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο.

Από την πλευρά του ο Αλκαράθ έμπλεξε σε «περιπέτειες» όσον αφορά την πρωτιά στην κατάταξη στο τέλος της σεζόν, την οποία διεκδικεί πλέον ο Γιάνικ Σίνερ.

Μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες κόντρα σε Νο 1 της κατάταξης, ο Νόρι έγινε ο πρώτος Βρετανός, μετά τον Ντάνι Έβανς (που νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς το 2021 στο Μόντε Κάρλο), που φτάνει σε μια τόσο μεγάλη νίκη, ενώ πέρασε στους «16» σε Masters μετά από δύο χρόνια και τη Ρώμη του 2023. Επίσης σταμάτησε το εντυπωσιακό σερί του Αλκαράθ, που είχε 17 νίκες σε αγώνες Masters 1000.

A Paris SHOCKER 💥 The moment @cam_norrie defeated Alcaraz from a set down for his first ever win over a World No.1! #RolexParisMasters pic.twitter.com/RES0TyjwNi — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2025

Αλκαράθ: «Πραγματικά δεν ξέρω τι συνέβη στο ματς»

Ο Αλκαράθ δεν μπόρεσε να εξηγήσει την κακή του απόδοση: «Ηρθα στο Παρίσι γεμάτος ενέργεια και με αυτοπεποίθηση. Πίστευα ότι θα διεκδικήσω ξανά το τρόπαιο, αφού παίζω πολύ καλά φέτος. Αυτή είναι η καλύτερη χρονιά μου όσον αφορά το φινάλε της σεζόν, αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Δεν νιώθω κουρασμένος όπως άλλες χρονιές, είχα χρόνο να ξεκουραστώ και να προετοιμαστώ σωστά. Πραγματικά δεν ξέρω τι συνέβη στο ματς. Είναι ένα τουρνουά που πάντα με δυσκολεύει, αλλά θα βρώ τη λύση.»

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

BINTEO: Tennis24