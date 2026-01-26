Πάτησε Ελλάδα η Εθνική πόλο ανδρών με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος - Real.gr

Στην Ελλάδα επέστρεψε η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, μετά τη σπουδαία επιτυχία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, όπου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο έπειτα από μια εξαιρετική εμφάνιση και μεγάλη νίκη απέναντι στην Ιταλία στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Το απόγευμα της Δευτέρας (26/1), οι Έλληνες πολίστες προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, έχοντας τα μετάλλια στο στήθος και χαμόγελα υπερηφάνειας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν συγγενείς, σύντροφοι και αγαπημένα πρόσωπα, που τους υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα.

Παρόντες στην υποδοχή ήταν ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, που συνεχάρη από κοντά τους αθλητές για την ιστορική τους επιτυχία.