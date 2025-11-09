«Πάτησε» στην 2η θέση η Βιγιαρεάλ - Real.gr

Μόνη στη δεύτερη θέση της La Liga ανέβηκε η Βιγιαρεάλ μετά την πολύ σημαντική νίκη της 2-0 επί της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη.

Το «κίτρινο υποβρύχιο» βρήκε το πρώτο γκολ λίγο πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου (Μορένο), ενώ σχεδόν στη συμπλήρωση μίας ωρας έκανε το 2-0 )Μολέιρο) απλοποιώντας τα πράγματα, καθώς οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν.

Αν και δυσκολεύτηκε εναντίον της εκ των ουραγών Λεβάντε, η Ατλέτικο Μαδρίτης βρήκε τον τρόπο να πάρει τους τρεις βαθμούς (3-1) στο «Μετροπολιτάνο», με πρωταγωνιστή του Αντουάν Γκριζμάν που πέτυχε δυο γκολ.

Έτσι, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε παραμένει σταθερά στην πρώτη τετράδα και ανέβηκε προσωρινά τρίτη μαζί με τη Μπαρτσελόνα, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της 12ης αγωνιστικής στη La Liga.

Σε παιχνίδι «do or die» η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του και με το 1-0 επί της Οσασούνα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών.

Το γκολ με πέναλτι του Βάργκας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αποδείχθηκε «χρυσό» για τους Ανδαλουσιάνους, που έστω και με αγχωτικό τρόπο πέτυχαν το στόχο τους και ανέβηκαν προσωρινά στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Μετά από 2 ήττες και μία ισοπαλία, η Τζιρόνα επέστρεψε στα «τρίποντα». Στο δεύτερο χρονικά ματς της 12ης αγωνιστικής της La Liga, η ομάδα του Μίτσελ επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Αλαβές και προσωρινά απομακρύνθηκε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Τσιγκάνκοφ στο 16′.